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    Rıdvan Yılmaz, Rangers ile ilk maçına çıktı

    Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers, deplasmanda Saint-Gilloise'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Rıdvan Yılmaz da mücadelenin son bölümünde forma giydi.
    • 03.08.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 10:45
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    Rıdvan Yılmaz, Rangers ile ilk maçına çıktı

    Geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Ligi finalisti olan Rangers, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 3. ön elemeden başladı.

    Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katan İskoç temsilcisi, geçen sezon Belçika ligini 2.sırada bitiren US Gilloise'yle karşılaştı.

    Milli oyuncumuz Rıdvan Yılmaz’ın yedek kulübesinde başladığı maçın 27. dakikasında Teddy Teuma golü attı ve US Gilloise'yi öne geçirdi.

    İlk yarı 1-0 sona ererken, 67'de İskoç ekibinin hocası Giovanni van Bronckhorst ilk hamlelerini yaptı. Borna Barisic'in yerine Rıdvan Yılmaz ve Ryan Jack'in yerine Ben Davies oyuna girdi.

    Rıdvan Yılmaz, Rangers ile ilk maçına çıktı #1

    Rıdvan ilk maçına çıksa da sahadan boynu bükük ayrıldı

    Böylece Rıdvan, ilk kez Rangers formasıyla sahaya çıktı ancak bu değişiklikler sonuca olumlu yönde etki etmedi.

    76'da Dante Vanzeir penaltıyı gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi: 2-0. Bu sonuçla haftaya oynanacak olan rövanş maçı öncesinde avantajı elde eden taraf, Belçika cephesi oldu.

    İki takımın karşı karşıya gelip tur mücadelesi vereceği ikinci maç, 9 Ağustos'ta Rangers’ın evi Ibrox Stadı'nda oynanacak.

    Rıdvan Yılmaz, Rangers ile ilk maçına çıktı #2


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