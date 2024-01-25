Rıdvan Yılmaz'ın gol attığı maçta Rangers farklı kazandı

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İskoçya Premiership'in 18. haftasında Rangers, Hibernian deplasmanına çıktı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Rangers'a galibiyeti getiren golleri 30'da Rıdvan Yılmaz, 45+2'de Catwell ve 74'te Dessers kaydetti.
Rıdvan Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı
Maçta 90 dakika sahada kalarak takımının ilk golünü kaydeden milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, tüm kulvarlarda 2 gol, 2 asitlik performansa ulaştı.
Bu galibiyetin ardından puanını 49 yapan Rangers ligdeki bir sonraki maçında deplasmanda St. Mirren ile karşılaşacak.
25 puanda kalan Hibernian ise Kilmarnock'a konuk olacak.
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