Rıdvan Yılmaz'lı Rangers derbide Celtic'e fark attı

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İskoçya Premiership'in 21. haftasında Rangers, Celtic'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 7'de Ianis Hagi, 66'da Robin Pröpper ile 81'de Danilo kaydetti.

RIDVAN İLK 11'DE BAŞLADI

Rangers'ta forma giyen milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 39 yapan Rangers, ligdeki bir sonraki maçında Hibernian deplasmanına gidecek.

50 puanla liderlik koltuğunda kalmaya devam eden Celtic ise St. Mirren'i konuk edecek.