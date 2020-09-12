Rijkaard Hollanda Milli Takımı'nı reddetti

Hollanda futbolunun önemli isimlerinden biri olan Frank Rijkaard'ın Hollanda Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddettiği öğrenildi.

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Frank Rijkaard'ın Koeman'ın yerine Hollanda Milli Takımı'ndan aldığı teklifi reddettiği ortaya çıktı.

İspanyol Marca'nın haberinde Barcelona'nın başına geçen Ronald Koeman'ın yerine Hollanda Futbol Federasyonu'nun Milli Takım için Rijkaard'a teklif yaptığı ancak teklifin kabul görmediği belirtildi.

Frank Rijkaard'ın gerekçe olarak ise yeniden idman yapmak istemediğini belirttiği habere konu oldu.

"ARTIK BİR TAKIM ÇALIŞTIRMA MOTİVASYONUMU KAYBETTİM"

Frank Rijkaard bilindiği gibi uzun süredir takım çalıştırmıyor ve nedenini ise şu sözlerle açıklıyordu: "Artık bir takım çalıştırma ile ilgili motivasyonumu kaybettim. Teknik direktör olarak mesleğime geri dönme hırsım kayboldu."

57 yaşındaki futbol adamı, 2003-2008 arasında çalıştırdığı Barcelona'da 272 maça çıkmış,

2009 yılında başlayıp 1 yıl süren Galatasaray macerasının ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'nı 2 yıl yönetmişti. 2013 yılından bu yana Rijkaard herhangi bir takımı çalıştırmıyor.