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River Plate 7 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi

River Plate 7 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi

Arjantin Ligi'nde Racing Club'ı 4-0 mağlup eden River Plate, 7 yıl aranın ardından şampiyon oldu. Marcelo Gallardo, River Plate teknik direktörü olarak 13. kupasını kazandı.