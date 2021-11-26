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- River Plate 7 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi
River Plate 7 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi
Arjantin Ligi'nde Racing Club'ı 4-0 mağlup eden River Plate, 7 yıl aranın ardından şampiyon oldu. Marcelo Gallardo, River Plate teknik direktörü olarak 13. kupasını kazandı.
- Haber Merkezi
- 26.11.2021 - 13:13
- Güncelleme : 26.11.2021 - 13:31
Arjantin Premier Lig'de konuk ettiği Racing'i 4-0 mağlup eden River Plate, şampiyonluğa ulaştı.
Ligin 22. hafta mücadelesinde sezonun formda ekibi River Plate, Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda Racing'i ağırladı.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi takım, 32. dakikada Agustin Palavecino, 48. dakikada Julian Alvarez, 68. ve 78. dakikalarda Braian Romero'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ
Puanını 52'ye çıkaran River Plate, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Defensa y Justicia ile arasındaki puan farkını 12'de tutarak şampiyonluğu garantiledi.
River Plate, 2014'ün ardından 7 yıl sonra yeniden ligi zirvede tamamladı. Arjantin temsilcisi, toplam şampiyonluk sayısını ise 37'ye çıkardı.