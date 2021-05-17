Euro
10.1492
-1.18%
Dolar
8.3465
-1.29%
Altın
497.87
-0.65%
Borsa
1.453
0.8%
Bitcoin
377.775
-8.46%
EXEN Coin
39.95
7.33%
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Riyad Mahrez: Manchester City'de emekli olmak istiyorum

    Manchester City'nin başarılı futbolcusu Riyad Mahrez, geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 16:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Riyad Mahrez: Manchester City'de emekli olmak istiyorum

    Manchester City ile bu sezon İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, kulüpteki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "KARİYERİME CITY'DE SON VERMEK İSTİYORUM"

    Mahrez konuyla ilgili, "Durumumun ne olacağını henüz bilmiyorum ama City'de mutluyum ve burada olmak istiyorum. İnsanlar kariyerimi Marsilya'da bitireceğimden bahsediyorlar ama bu benim düşündüğüm bir şey değil. Kariyerimi İngiltere'de Manchester City ile bitirmek istiyorum. Kendimi Marsilya'da göremiyorum." ifadelerini kullandı.

    30 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi finalinden Chelsea'yi yenerek kupaya uzanmak istediğini de sözlerine ekledi.

    Riyad Mahrez: Manchester City de emekli olmak istiyorum #1

    3 YILDA 6 KUPA KAZANDI

    2018 yılında Leicester City'den Manchester City'ye transfer olan yıldız futbolcu, mavi-beyazlılarla 3 yılda 2'si Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere 6 kupa zaferi yaşadı.

    Riyad Mahrez: Manchester City de emekli olmak istiyorum #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir