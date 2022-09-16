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    Rob Holding: Futbol oynayarak para kazandığım için mutluyum

    Rob Holding: Futbol oynayarak para kazandığım için mutluyum

    Arsenal'in deneyimli isimlerinden Rob Holding, "Neden bu kadar mutlusun" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
    • 16.09.2022 - 12:17
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    Arsenal'in başarılı savunma oyuncusu Rob Holding, sosyal medyada takipçileriyle bir soru-cevap gerçekleştirdi.

    Yedek kaldığı maçlarda bile sık sık gülümsemesiyle tanınan Holding, kendisine gelen "Neden bu kadar mutlusun?" sorusuna da yanıt verdi.

    "Futbol oynayarak binlerce sterlin kazanıyorum"

    "Sevdiğim işi futbolu oynuyorum ve üstüne milyonlarca sterlin kazanıyorum. Neden mutlu olmayayım ki?" diyen İngiliz futbolcunun samimi cevabı futbolseverlerin de dikkatini çekti.

    2016'dan bu yana Arsenal forması giyen 26 yaşındaki stoper bu sezon 2 maçta toplam 3 dakika forma giydi.

    Tecrübeli oyuncu saç ektirmesiyle de gündeme gelmişti.

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