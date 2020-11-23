Stiinta Miroslava forması giyen Robert Asavoaei, attığı muhteşem golle futbolseverler tarafından Puskas Ödülü'ne aday olarak gösterildi.

Romanya 3. Ligi'nde Stiinta Miroslava ile CSM Paşçani takımları karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadeleye Robert Asavoaei damgasını vurdu.

AKREP VURUŞUYLA ATTI

Sol kanattan gelen topu akrep vuruşuyla ağlara gönderen 22 yaşındaki oyuncu, izleyenleri büyüledi.

Son yılların en güzel gollerinden birine imza atan Asavoaei, futbolseverler tarafından FIFA Puskas Ödülü'ne aday olarak gösterildi.

Robert Asavoaei akrep vuruşuyla gol attı - İZLE