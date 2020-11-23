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    Robert Asavoaei akrep vuruşuyla gol attı

    Robert Asavoaei akrep vuruşuyla gol attı

    Stiinta Miroslava forması giyen Robert Asavoaei, attığı muhteşem golle futbolseverler tarafından Puskas Ödülü'ne aday olarak gösterildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 08:52
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    Romanya 3. Ligi'nde Stiinta Miroslava ile CSM Paşçani takımları karşı karşıya geldi.

    Ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadeleye Robert Asavoaei damgasını vurdu.

    AKREP VURUŞUYLA ATTI

    Sol kanattan gelen topu akrep vuruşuyla ağlara gönderen 22 yaşındaki oyuncu, izleyenleri büyüledi.

    Son yılların en güzel gollerinden birine imza atan Asavoaei, futbolseverler tarafından FIFA Puskas Ödülü'ne aday olarak gösterildi.

    Robert Asavoaei akrep vuruşuyla gol attı - İZLE

    Robert Asavoaei akrep vuruşuyla gol attı #1

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