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- Robert Lewandowski 4 hafta yok
Robert Lewandowski 4 hafta yok
Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 18:32
Bayern Münih, Robert Lewandowski için kötü haberi resmen açıkladı.
Alman ekibi, formunun zirvesindeki Robert Lewandowski'nin milli takımda sakatlandığını ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
PSG MAÇINDA YOK
Tecrübeli yıldız, Bayern Münih'in PSG ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacağı maçlarda sahada olamayacak.
32 yaşındaki Polonyalı golcü, 2 gol attığı ve 3-0 kazandıkları Andorra maçında 60. dakikada sakatlık geçirmiş ve kenara gelmişti.