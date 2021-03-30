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    Robert Lewandowski 4 hafta yok

    Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 18:32
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    Robert Lewandowski 4 hafta yok

    Bayern Münih, Robert Lewandowski için kötü haberi resmen açıkladı.

    Alman ekibi, formunun zirvesindeki Robert Lewandowski'nin milli takımda sakatlandığını ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

    Robert Lewandowski 4 hafta yok #1

    PSG MAÇINDA YOK

    Tecrübeli yıldız, Bayern Münih'in PSG ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacağı maçlarda sahada olamayacak.

    32 yaşındaki Polonyalı golcü, 2 gol attığı ve 3-0 kazandıkları Andorra maçında 60. dakikada sakatlık geçirmiş ve kenara gelmişti.

    Robert Lewandowski 4 hafta yok #2

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