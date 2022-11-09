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    Robert Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülünü kazandı

    Barcelona'nın Polonyalı forveti Robert Lewandowski Avrupa'nın en golcü oyuncusu ödülü olan Altın Ayakkabı ödülünü üst üste ikinci kez kazandı.
    • 09.11.2022 - 18:44
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    Robert Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülünü kazandı

    Bayern Münih ile geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 35 gol atan Barcelona'nın Polonyalı santrforu Robert Lewandowski, Avrupa'nın en golcü futbolcusu ödülü olan Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu.

    Lewandowski, Barcelona'da düzenlenen ödül töreninde üst üste ikinci kez (2020-2021'de 41 gol ve 2021-2022'de 35 gol) Altın Ayakkabı ödülünü aldı.

    "Barcelona'da olmaktan çok memnunum"

    Ödülünü eski Barcelonalı futbolcu Carles Puyol'un elinden alan Lewandowski, "Bu ödülden dolayı eski takımıma ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Barcelona'da olmaktan çok memnunum. Eminim ki gelecek yıl da çok iyi olacak. Burada olmak benim için çok önemli." dedi.

    Robert Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülünü kazandı #1

    "Sayfa değiştirip, pozitif bakmalıyız"

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elenmelerine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam etmek istediklerini kaydeden Polonyalı futbolcu, "Hatalarımız oldu, Barcelona'da yeni bir dönem var. Sayfa değiştirip, pozitif bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

    Robert Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülünü kazandı #2

    Brezilya ve Arjantin'i favori gördü

    Milli formasını giydiği Polonya'nın Dünya Kupası'na katılmasından mutlu olduğunu vurgulayan 34 yaşındaki futbolcu, sezon ortasında oynanmasından dolayı ilginç bir Dünya Kupası heyecanı yaşayacaklarını belirtti.

    Lewandowski, Brezilya ve Arjantin'in organizasyonda favori olduğunu ama her şeyin yaşanabileceği, zor ve karışık bir turnuvanın kendilerini beklediğini söyledi.

    Robert Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülünü kazandı #3


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