Robert Lewandowski: Bunu gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek

Robert Lewandowski geleceği hakkında, "Ayrılmayı istemem parayla ilgili değil. Hayatımda başka duyguların da olmasını istiyorum. Beni sonuna kadar dinlemediler." dedi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in formasını giyen Robert Lewandowski, geçtiğimiz hafta Polonya Milli Takımı ile beraberken yaptığı açıklamalarda takımdan ayrılmak istediğini açıklayıp Bayern'e bu konuda yardımcı olmaları gerektiğini söylemişti.

Daha sonrasında Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn ise bunun tek taraflı bir şey olmadığını belirtmişti.

Bugün Polonya'da bir podcast programında tekrar açıklamalarda bulunan Lewandowski, takımdan ayrılma isteğini yineledi.

"Bunu gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek ister?""

İşte Lewandowski'nin açıklamalarından satır başları:

"Ayrılmayı istemem parayla ilgili değil. Hayatımda başka duyguların da olmasını istiyorum. Beni sonuna kadar dinlemediler. İçimden bir ses ayrılmam gerektiğini söylüyor ve bunu aşamıyorum. Bir kulüpte yıllar boyunca oynuyorsanız, sürekli kendinizi hazır tuttuysanız, sakatlıklarda bile hazırsanız ve en iyi halinizi ortaya çıkardıysanız bence iki taraf için de en iyi çözümü bulmak gerekiyor ve tek taraflı bakmamak gerekiyor. Burada birkaç yıl oynadıktan sonra böyle bir talepte bulunsaydım anlardım ama böyle bir yolu bitirdikten sonra bu saygıyı görmek istiyorum. Kulüp beni neden zorla tutacak ki? Başına böyle bir şeyin gelebileceğini gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek ki? 8 yıldır buradayım. Harika insanlarla tanıştım, harika işler başardık. Bunun hafızalarda böyle kalmasını istiyorum."

Lewandowski ile en ciddi ilgilenen kulüp olarak İspanyol ekibi Barcelona ön plana çıkıyor.

Bayern forması ile toplamda 373 resmi maça çıkan 33 yaşındaki golcü, 344 gole imza attı.