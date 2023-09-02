Robert Lewandowski: İleride yeterli desteği alamıyorum Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, skor üretmekte yetersiz kalmasını takım arkadaşlarına bağladı.

ensonhaber.com

La Liga'da 3 maçta 7 puan alan Barcelona'da Robert Lewandowski mutsuz.

Bu maçlarda forma giyen ancak sadece 1 gol atabilen Polonyalı futbolcu kendi istatistiklerinin düştüğünü düşünerek takım arkadaşlarını suçladı.

"Kanatların çalışması lazım"

Yıldız futbolcu teknik direktör Xavi ile görüşerek "İleride yeterli desteği alamıyorum. Ben orta sahaya gelip sürekli top almaya çalışamam. Kanatların daha iyi çalışması lazım." diyerek serzenişte bulundu.

İspanyol çalıştırıcının, Lewa ile görüşmesinde durumun düzeleceğini söylediği de gelen haberler arasında.

35 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 46 maçta 33 gol 8 asistle oynadı.