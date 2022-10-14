Robert Lewandowski'den Ballon d'Or göndermesi

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, Ballon d'Or favorisini açıkladı.

Sezon başında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, Ballon d'Or için açıklamalarda bulundu.

"Ballon d'Or favorisi Benzema"

Movistar Plus'a favorisini açıklayan forvet oyuncusu, "Ballon d'Or'un favorisi Benzema. Eğer iptal etmezlerse, kazanan o olacaktır." dedi.

Tören iptal edilmişti

Tecrübeli Polonyalı forvet, 2020 yılında Bayern Münih ile uzun yıllardır hedefinde olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başarmıştı.

O sezon için otoriteler tarafından Ballon d'Or'un kesin favorisi olarak gösterilen Lewa, törenin Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmesi sonrası hayal kırıklığına uğramıştı.

Lewandowski, 47 maçta 55 gol kaydetmişti

2019/2020 sezonunda 47 resmi maça çıkan 34 yaşındaki forvet, takımı adına 55 gol ve 10 asist kaydetmişti.