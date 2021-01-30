Euro
8.8854
-0.21%
Dolar
7.3193
-0.2%
Altın
433.72
-0.16%
Borsa
1.473
-1.66%
Bitcoin
246.629
-5.10%
EXEN Coin
17.81
0.50%
9ºC
İstanbul
Yağmur 9 C

    Robert Pires: Mesut Özil bir Arsenal efsanesi

    Arsenal'in efsane oyuncularından Robert Pires, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2021 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Robert Pires: Mesut Özil bir Arsenal efsanesi

    Arsenal'in efsane oyuncularından Robert Pires, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı.

    Pires, "Bana göre Mesut Özil, bir Arsenal efsanesi. Bu kulüp için yaptıklarını unutmamalıyız. Kalitesiyle takımı yukarı çıkardı." dedi.

    Robert Pires: Mesut Özil bir Arsenal efsanesi #1

    "BU HİKAYEDE BİR SUÇLU YOK"

    Fransız yıldız, "Benim için bu hikayede bir suçlu yok. Arteta'yı da, Mesut Özil'i de tanıyorum. Menajer bir karar verdi, Mesut Özil de bunu kabul etmek zorunda kaldı ve kabul etti." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

    "MESUT ÖZİL FENERBAHÇE İLE ANLAŞARAK ÇÖZÜM BULDU"

    "Mesut Özil, Fenerbahçe ile anlaşarak bir çözüm buldu ve sanırım herkes bu çözümden ötürü mutlu oldu." diyen Pires, "Özellikle, Mesut Özil bu çözüm nedeniyle en mutlu taraf bence. Kadronun dışında kalmak çok zordur. Bana göre Mesut Özil bir Arsenal efsanesi olarak Fenerbahçe'ye gitti." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

    Robert Pires: Mesut Özil bir Arsenal efsanesi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir