Roberto Carlos, Real Madrid tesislerinde kalmaya başladı

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Real Madrid'in efsane futbolcularından Roberto Carlos 15 yıllık eşi Mariana Lucon'la olan evliliğini sonlandırıyor.

51 yaşındaki eski futbolcunun boşanma sürecinde Real Madrid'in tesislerine taşındığı ifade edildi.

BOŞANMA SÜRECİ ZORLU GEÇEBİLİR

İspanyol basınında yer alan haberlerde Roberto Carlos'un Real Madrid tesislerinde kaldığı ve Brezilyalı yıldızın 160 milyon dolarlık serveti nedeniyle boşanma sürecinin zorlu geçebileceği belirtildi.

REAL MADRID, TESİSLERİNE TAŞINDI

Brezilyalı efsane futbolcunun Mariana Lucon'la evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.

Lucon'un kendi evlerinde kaldığı, Lucon'un ailesinin ise Carlos'a ait bir diğer evde oturduğu için Brezilyalı efsanenin geçici olarak Real Madrid tesislerine taşındığı ifade edildi.

REAL MADRID'IN FUTBOL ELÇİLİĞİNİ YAPIYOR

Real Madrid'de futbol elçiliği görevini sürdüren Roberto Carlos, 11 sezon forma giydiği İspanyol devinde 527 maçta sahaya çıktı.

TÜRKİYE'DE HEM FUTBOLCU HEM DE TEKNİK DİREKTÖR OLARAK GÖREV YAPTI

Carlos, 2.5 sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyerken teknik direktör olarak Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştırdı.