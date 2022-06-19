Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
333.475
-0.81%
BTXN Coin
7.29
-8.30%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Roberto Carlos'un takımı, Ronaldinho'nun takımını mağlup etti

    MLS takımlarından Inter Miami'nin ev sahipliğinde düzenlenen gösteri maçında Roberto Carlos'un kaptanlığını yaptığı takım, Ronaldinho'nun takımını 12-10 mağlup etti.
    • 19.06.2022 - 11:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Roberto Carlos'un takımı, Ronaldinho'nun takımını mağlup etti

    The Beautiful Game by R10 & RC3 adlı gösteri maçında futbol dünyasının önemli isimleri karşı karşıya geldi.

    David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin stadı DRV PNK'ta oynanan mücadele Roberto Carlos'un takımının 12-10'luk üstünlüğüyle tamamlandı.

    Çok sayıda yıldız ismin yer aldığı maçta Ryan Babel ve Lugano Ronaldinho'nun, Luis Nani ve Falcao ise Roberto Carlos'un takımında sahaya çıktı.

    "Bu maçı oynadığımıza değdi"

    Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Roberto Carlos, "Harika bir maç oldu. Bu isimleri buraya getirebilmek çok zordu çünkü herkesin bir programı var ve bazı oyuncular tatildeydi. Herkesi buraya toplayabilmek harika oldu. Bu maçı oynadığımıza değdi." ifadelerini kullandı.


    İlginizi Çekebilir

    Kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti
    Medya

    Kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti

    Galatasaray'da Okan Buruk tercihinin sebepleri
    Transfer dosyası

    Galatasaray'da Okan Buruk tercihinin sebepleri

    Murat A. kazanç odaklı yatırım sırlarını açıklıyor
    CryptoTrader

    Murat A. kazanç odaklı yatırım sırlarını açıklıyor

    Görüş Bildir