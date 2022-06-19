Roberto Carlos'un takımı, Ronaldinho'nun takımını mağlup etti

MLS takımlarından Inter Miami'nin ev sahipliğinde düzenlenen gösteri maçında Roberto Carlos'un kaptanlığını yaptığı takım, Ronaldinho'nun takımını 12-10 mağlup etti.

The Beautiful Game by R10 & RC3 adlı gösteri maçında futbol dünyasının önemli isimleri karşı karşıya geldi.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin stadı DRV PNK'ta oynanan mücadele Roberto Carlos'un takımının 12-10'luk üstünlüğüyle tamamlandı.

Çok sayıda yıldız ismin yer aldığı maçta Ryan Babel ve Lugano Ronaldinho'nun, Luis Nani ve Falcao ise Roberto Carlos'un takımında sahaya çıktı.

"Bu maçı oynadığımıza değdi"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Roberto Carlos, "Harika bir maç oldu. Bu isimleri buraya getirebilmek çok zordu çünkü herkesin bir programı var ve bazı oyuncular tatildeydi. Herkesi buraya toplayabilmek harika oldu. Bu maçı oynadığımıza değdi." ifadelerini kullandı.