Roberto Mancini, Suudi Arabistan tercihini eleştirdi

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2023 yılının ağustos ayında İtalya Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevini bırakan dünyaca ünlü isim Roberto Mancini, Suudi Arabistan milli takımının başına geçmişti.

İtalyan teknik adam, 2024 yılının ekim ayında Arabistan'dan ayrılmıştı.

Yaşanan bu süreç hakkında Mancini, önemli açıklamalara imza attı.

60 yaşındaki teknik adam, Suudi Arabistan tercihi ve İtalya Milli Takımı'ndan ayrılmasıyla ilgili dikkat çeken bir itiraf yaptı.

"ASLA ARABİSTAN'A GİTMEZDİM"

Mancini, şunları dedi:

İtalya Milli Takımı'nın başındayken ayrılıp Suudi Arabistan'a gittim. Bir daha seçim yapmak zorunda kalırsam asla böyle bir karar almam. Kendi milli takımınıza teknik direktörlük yapmak en iyi iştir.

"BENİ TANIYIN SONRA KONUŞUN"

"Formadan çok paraya önem verdiğiniz söyleniyor" sorusu üzerine deneyimli teknik adam, şu şekilde konuştu:

Geçmişim ve başarılarım benim adıma konuşuyor zaten. Bilmeyenler önce beni tanısın, sonra konuşsun.

"TEKLİFLER GELECEK"

Geleceğiyle ilgili de konuşan Mancini, şu ifadeleri kullandı:

Henüz hiçbir kulüp benimle iletişime geçmedi ama zamanla teklifler gelecek.

18 MAÇTA 7 GALİBİYET ALDI

Suudi Arabistan'ın başında 18 maça çıkan deneyimli teknik adam, bu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

TAZMİNAT MİKTARI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Mancini'nin Suudi Arabistan'dan alacağı tazminat miktarı çok konuşulmuştu.

Daha önce Galatasaray'da da görev yapan İtalyan teknik adam, toplam 78 milyon euro alacak. Mancini, kalan 3 yıllık sözleşmesini tazminat olarak alacak.