Roberto Mancini, Suudi Arabistan'ın teknik direktörü oldu Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'na resmen imza attı.

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İtalya Milli Takımı'ndaki görevinden sürpriz bir şekilde istifa eden Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Anlaşma, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan özel video ile duyuruldu.

50 milyon euro kazanacak

İtalyan teknik adamın sözleşme detaylarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

Corriera dello Sport'un haberine göre Suudi Arabistan'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayan 58 yaşındaki hoca bonuslarla birlikte 50 milyon euro kazanacak.

Galatasaray'ı çalıştırmıştı

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, teknik adamlık kariyeri boyunca Fiorentina, Lazio, Milan, Manchester City, Inter ve Zenit Saint Petersburg'ta da görev yapmıştı.