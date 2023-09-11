Roberto Pereyra, Udinese'ye transfer oldu
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İsmi uzun süredir Beşiktaş ile de anılan Arjantinli orta saha Roberto Pereyra'nın yeni takımı belli oldu.

Pereyra yeniden Udinese'de

Serie A ekibi Udinese, 1 Temmuz'da takımdan ayrılan Arjantinli orta saha Roberto Pereyra'yı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan kulübünün yaptığı açıklamada, Pereyra ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Roberto Pereyra, Udinese'ye transfer oldu

Udinese'de 200 maça çıktı

Udinese formasıyla daha önce 200 karşılaşmaya çıkan Pereyra; 23 gol, 33 asistlik performans sergilemişti.