Roberto Pereyra, Udinese'ye transfer oldu

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İsmi uzun süredir Beşiktaş ile de anılan Arjantinli orta saha Roberto Pereyra'nın yeni takımı belli oldu.
Pereyra yeniden Udinese'de
Serie A ekibi Udinese, 1 Temmuz'da takımdan ayrılan Arjantinli orta saha Roberto Pereyra'yı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalyan kulübünün yaptığı açıklamada, Pereyra ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Udinese'de 200 maça çıktı
Udinese formasıyla daha önce 200 karşılaşmaya çıkan Pereyra; 23 gol, 33 asistlik performans sergilemişti.