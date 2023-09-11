Roberto Pereyra, Udinese'ye transfer oldu Beşiktaş'ın da gündeminde olan Arjantinli Roberto Pereyra'yı Udinese renklerine bağladı.

ensonhaber.com İsmi uzun süredir Beşiktaş ile de anılan Arjantinli orta saha Roberto Pereyra'nın yeni takımı belli oldu. Pereyra yeniden Udinese'de Serie A ekibi Udinese, 1 Temmuz'da takımdan ayrılan Arjantinli orta saha Roberto Pereyra'yı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan kulübünün yaptığı açıklamada, Pereyra ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Udinese'de 200 maça çıktı Udinese formasıyla daha önce 200 karşılaşmaya çıkan Pereyra; 23 gol, 33 asistlik performans sergilemişti.

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