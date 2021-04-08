Roberto Soldado: Fenerbahçe'den sonra futbolu bırakacaktım

İspanya La Liga takımlarından Granada forması giyen Roberto Soldado, Fenerbahçe'deki dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İspanya La Liga takımlarından Granada'da forma giyen Roberto Soldado, değerlendirmede bulundu.

Fenerbahçe'de forma giydiği dönem hakkında konuşan Soldado, "Granada'ya transfer olmadan önce zihinsel olarak iyi bir dönem geçirmemiştim. Türkiye'de geçirdiğim dönem sonrasında futbolu bırakma düşüncesine sahiptim ve bunu ailemle de paylaştım. Ancak daha sonra Granada benim için bir ışık yaktı ve bugün bu noktadayım." dedi.





"GRANADA KÜÇÜK BİR TAKIM"

Granada'dan küçük bir takım olduğunu ifade eden Soldado, "Granada küçük bir takım, biz bunu biliyoruz ancak çoğu takımda olmayan büyük bir takım hırsına sahibiz, bunu da biliyoruz. Granada'da harika bir takım arkadaşlığı var ve kulüp, sizi futboldan zevk almaya zorluyor. Ben de şu anda futbol oynamaktan dolayı çok mutluyum ve bu da benim performansıma direkt olarak etki ediyor." şeklinde konuştu.





"SON 3 YILDIR MUHTEŞEM BİR DÖNEM GEÇİRİYORUZ"

Kariyeri hakkında da konuşan Soldado, "Tottenham dışında benden beklenen performansını belki de sergileyemedim ancak Granada'da seviliyorum ve bana değer veriliyor, bundan dolayı da çok mutluyum. Birlikte çalıştığım insanlardan motive oluyorum. Granada büyük acılar yaşamış bir kulüp ancak son 3 yıldır muhteşem bir dönem geçiriyoruz ve şu anda da bunun tadını çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.