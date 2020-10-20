Roberto Soldado koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'nin eski fubolcusu Roberto Soldado, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra İspanya'nın Granada takımına transfer olan Roberto Soldado, sevenlerini üzecek bir açıklamada bulundu.

"TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

35 yaşındaki golcü, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Önemli maçlarda takım arfkadaşlarımla birlikte olamayacağım ve bu beni ciddi şekilde üzüyor." dedi.

"GERİ DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Roberto Soldado ayrıca, "Kendimi gayet iyi hissediyorum. Bu kez Granada'ya evimden tezahüratlarımla destek vereceğim. Geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Sonuna kadar mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.