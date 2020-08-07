Robin van Persie, Advocaat'ın yardımcısı oldu

Hollanda'nın unutulmaz isimlerinden biri olan Robin van Persie, Feyenoord takımının yardımcı antrenörü oldu.

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Robin van Persie, antrenörlük kariyerine resmen başladı. Ünlü futbol adamı, Feyenoord'da Dick Advocaat'ın yardımcılığını yapacak.

Kulübün resmi Internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Van Persie, bugün takımın yapacağı idmanda ilk kez görev alacak.

"ADVOCAAT'A HAYIR DİYEMEDİM"

Aslında geçen sezon göreve başlayacağını dile getiren Uçan Hollandalı, “Ama araya koronavirüs pandemisi girdi. Dick beni aradı ve gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de ona hayır diyemedim. Geçen sene sadece keyif aldığım şeyleri yaptım. İngiltere’de analist olarak çalıştım. Ailemle birçok seyahat yaptım. Spor yaptım” ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunda önemli işlere imza atan Robin van Persie, İspanya'ya attığı golün ardından 'Uçan Hollandalı' lakabı almıştı.