Robin van Persie'den Manchester United'a ret

Manchester United'ın eski oyuncularından Robin van Persie, ailesiyle Hollanda'da mutlu olduğu için Erik ten Hag'ın ekibine katılmayı reddettiğini söyledi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ve Arsenal, Süper Lig'de ise bir dönem Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, Life After Football dergisine açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag'ın ekibine katılmayı reddettiği söyleyen van Persie, "Oğlum ve kızım benim için çok önemli. Şu anda mutlu oldukları şeyleri yapıyorlar. Hobileri olması önemli ama tutkuyla yaptıkları bir şeyler var.

"Bir arada olmaktan dolayı mutluyuz"

Eşim Bouchra da kendi işlerine odaklandı ve onlarla uğraşıyor. Bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Londra'da, Manchester'da ve İstanbul'da yaşadık. Toplamda neredeyse 14 yıl ediyor ve çok fazla ayrı kaldık. Şu anda çocuklar için dengede kalabilmek çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerini 2019'da noktalayan Robin van Persie, antrenörlük kariyerine Feyenoord'da Dick Advocaat'ın yanında yardımcı antrenör olarak başladı.

Ertesi yıl Robin van Persie ile resmi sözleşme imzalandığını açıklayan Feyenoord, van Persie'nin antrenör ekibine yardımcı olacağını ve U16 takımını çalıştıracağını belirtti.

Kariyerinde 2 kez Premier Lig'de gol krallığı yaşayan Robin van Persie, 2012/13 sezonunda Manchester United'la lig şampiyonluğu yaşadı.