Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel profesyonel sözleşme imzaladı

Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie, futbol kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Feyenoord efsanesi Robin van Persie, koltuğunu oğluna devrediyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Van Persie, 2015 yazında sarı-lacivertli ekibe transfer olurken o dönem 9 yaşında olan Shaqueel, imza töreninde babasıyla sahaya çıkmış ve birlikte şov yapmışlardı.

Robin van Persie'nin Fenerbahçe forması giydiği yıllarda sarı-lacivertlilerin altyapısında top koşturan Shaqueel, kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

2025'e kadar imza attı

15 yaşındaki genç futbolcu, Feyenoord ile 2025'e kadar kontrat imzaladı.

Kanatlarda ve forvet hattında görev yapan Shaqueel van Persie, 2015'te Manchester City altyapısından Fenerbahçe altyapısına taşınmış, 2017'den bu yana ise Feyenoord akademisinde görev yapmıştı.