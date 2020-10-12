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    Robinho: Zlatan 40'a kadar düşmez

    Santos'a transfer olan Robinho, Zlatan Ibrahimovic hakkında açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 18:04
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 18:04
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    Robinho: Zlatan 40'a kadar düşmez

    Robinho, İtalya'dan TuttoMercatoWeb'e Milan ve eski takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic ile ilgili konuştu.

    Robinho, "Milan'da 4 harika yıl geçirdim. 30'dan fazla gol attım. İtalya şampiyonu olduk, İtalya Süper Kupası'nı kazandık. Milan o yıllarda harikaydı. Dünyanın en iyi kulüplerinden biriydi. Pato, Gattuso, Seedorf, Pirlo, Ronaldinho, Thiago Silva, Inzaghi, Kaka, Ibrahimovic gibi efsane oyuncularla oynama şansı buldum." ifadelerini kullandı.

    Robinho: Zlatan 40 a kadar düşmez #1

    "ZLATAN, 40'INA KADAR ÜST SEVİYEDE KALIR"

    Ibrahimovic ile ilgili gelen soruya Robinho, "Zlatan beni hiçbir zaman şaşırtmaz. Her zaman örnek bir profesyoneldir. Sadece futbol için yaşar. Milan'da Zlatan ile birlikte çalışma ve oynama ayrıcalığına sahip olmuştum. Her gün en üst düzeyde mücadele ediyordu. Zlatan'ın 40 yaşına kadar en üst seviyede oynamasını bekliyorum. O bir fenomen. Milan'ın genç oyuncularının Zlatan gibi efsane bir karakter ve tecrübenin yanında bulunması büyük şans." cevabını verdi.

    Robinho: Zlatan 40 a kadar düşmez #2

    Robinho, "Artık başka bir insanım, 36 yaşıma girdim. Milan taraftarlarını hala çok seviyorum. Onlara şans diliyorum ve kalbimde hep yerleri olacağını dile getirmek istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

    Robinho: Zlatan 40 a kadar düşmez #3

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