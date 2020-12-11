Robinho'nun taciz suçlamasıyla yargılandığı davada karar

Brezilyalı futbolcu Robinho'ya tecavüz iddiaları nedeniyle daha önceden verilen 9 yıl hapis cezası, Milano yerel mahkemesi tarafından onaylandı.

Real Madrid, Milan, Manchester City ve Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızı ve Türkiye'de Sivasspor ve Başakşehir'de oynayan Robinho'ya daha önceden verilen 9 yıl hapis cezası, Milano yerel mahkemesi tarafından onaylandı.

Brezilya basınında da son dakika olarak geçen haberlerde, Robinho'nun cezası 1. seviye temyiz tarafından onaylandı. İtalyan adalet sisteminde 4 seviye temyiz hakkı bulunuyor ve hapis cezasının kesinleşmesi için her seviyenin onayı gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Robinho, 2013 yılında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da forma giydiği dönemde, Milano’da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.

Asıl adı Robson de Souza olan 36 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinde yine Santos takımına dönmüş ancak Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı kalmıştı.