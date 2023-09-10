Rodri: Suudi Arabistan transferlerinin kontrol altına alınması gerekiyor Manchester City'nin İspanyol orta sahası Rodri, Suudi Arabistan'ın yaptığı yüksek bonservisli transferlerin kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti.

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Geçtiğimiz sezon kariyer sezonunu geçiren ve Manchester City ile 3 kupa kazanan Rodri, bu dönemde de kaldığı yerden devam etti.

İngiliz ekibiyle Süper Kupa'yı da kazanan orta saha oyuncusu, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcular hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"Oyuncuların oraya gitmesi anlaşılabilir bir durum"

27 yaşındaki isim, sözlerin şöyle başladı:

Avrupa futbolunun Arabistan piyasası sebebiyle kaybettiği çok açık. Yapılan tekliflere baktığımızda oyuncuların oraya gitmesi anlaşılabilir bir durum.

"Kontrol altına alınması gerekiyor"

İspanyol futbolcu ayrıca, şu ifadeleri kullandı: