Rodrygo 3 ay yok

Granada maçında sakatlanan Real Madrid'in genç futbolcusu Rodrygo, 3 ay sahalardan uzak kalacak

19 yaşındaki kanat oyuncusu Rodrygo'dan Real Madrid'e kötü haber.

Granada maçında sakatlanan Rodrygo, maçın 38. dakikasında sağ üst arka baldırını tutarak acı içinde yerde kalmıştı. Sağlık ekiplerinin müdehalesiyle kenara alınan Rodrygo'nun yapılan tetkiklerden sonra son durumu açıklandı.

KAS YARALANMASI VAR

Brezilyalı oyuncunun biceps femoris tendonundaki kas yaralanmasından dolayı 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu sakatlığın ardından Rodrygo'nun Atalanta ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına yetişmesinin de tehlikeye girdiği belirtiliyor.

Rodrygo geçen yıl Real Madrid kadrosuna katılmış ve çıktığı 26 maçta 7 gol 3 asist üretmişti. Bu sezon ise tüm kulvarlarda 17 maça çıkan genç kanat forvet, 1 gol atıp 5 asist yapmıştı.