Rodrygo, Ronaldo Nazario'nun özel güçlerinden nasiplenmeye çalıştı

Dünya futbol tarihinin efsane isimlerinden Ronaldo Nazario, Dünya Kupası'nda Brezilyalı oyunculara büyük destek veriyor.

Brezilya'nın yetiştirdiği en önemli futbolculardan Ronaldo Nazario, 2022 Dünya Kupası'nda Brezilyalı oyunculara büyük destek veriyor.

Her maçı yerinde takip eden Ronaldo, Neymar'ın sakatlanması sonrası yıldız isme yazdığı duygusal mektupla gündeme gelmişti.

Efsane isim şimdi de Rodrygo ile yaptığı yayınla dikkat çekti. Brezilya'nın İsviçre'yi 1-0 yendiği maç sonrası Rodrygo'yu konuk eden Ronaldo, genç meslektaşının yayın sonu yaptığı harekete çok güldü.

Rodrygo, Ronaldo'nun yeteneklerinden nasiplenmeye çalışıyor - İZLE



"Ronaldo ağabeyini" onore etti

Rodrygo, sohbetin ardından ellerini önce Ronaldo'nun bacaklarına, sonra da kendi bacaklarına sürdü.

Tarihin en yetenekli futbolcularından biri olan Ronaldo'nun "özel yeteneklerinden" nasiplenmek isteyen Rodrygo, "Ronaldo ağabeyini" onore etti.