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    Roma, 46 şuta rağmen kazanamadı

    İtalya Serie A'da Roma, ligin son sıradaki ekibi Venezia ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerle tamamlanan maç 1-1'lik skorla tamamlandı.
    • 15.05.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 12:45
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    Roma, 46 şuta rağmen kazanamadı

    İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Roma, Venezia'yı konuk etti.

    Avrupa Konferans Ligi finalisti Roma, 1. dakikada David Okereke'nin golüyle 1-0 geriye düştü.

    32. dakikada Sofian Kiyine kırmızı kart görürken Venezia 10 kişi kaldı ve maçı bu şekilde tamamlandı.

    Roma 76. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle sonucu 1-1'e getirdi.

    Mücadele bu skor ile tamamlanırken Roma, puanını 60'a yükseltti.

    Ligin son sırasında bulunan Venezia'yı 1 puan kurtarmadı ve Serie A'ya veda etti.

    Roma, 46 şuta rağmen kazanamadı #1

    Roma, 46 şut çekti

    Roma, karşılaşma boyunca rakip kaleye 46 şut atarken 16'sında isabet bulan ev sahibi ikinci golü bulamadı.

    Mourinho'nun öğrencilerinin 4 şutu da direğe isabet etti.

    Venezia'nın 2 şutundan 1'i gol oldu

    Buna karşılık Venezia 2 isabetli şuttan birini gole çevirdi.

    Roma, 46 şuta rağmen kazanamadı #2


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