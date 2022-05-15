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Roma, 46 şuta rağmen kazanamadı
İtalya Serie A'da Roma, ligin son sıradaki ekibi Venezia ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerle tamamlanan maç 1-1'lik skorla tamamlandı.
- 15.05.2022 - 12:10
- Güncelleme : 15.05.2022 - 12:45
İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Roma, Venezia'yı konuk etti.
Avrupa Konferans Ligi finalisti Roma, 1. dakikada David Okereke'nin golüyle 1-0 geriye düştü.
32. dakikada Sofian Kiyine kırmızı kart görürken Venezia 10 kişi kaldı ve maçı bu şekilde tamamlandı.
Roma 76. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle sonucu 1-1'e getirdi.
Mücadele bu skor ile tamamlanırken Roma, puanını 60'a yükseltti.
Ligin son sırasında bulunan Venezia'yı 1 puan kurtarmadı ve Serie A'ya veda etti.
Roma, 46 şut çekti
Roma, karşılaşma boyunca rakip kaleye 46 şut atarken 16'sında isabet bulan ev sahibi ikinci golü bulamadı.
Mourinho'nun öğrencilerinin 4 şutu da direğe isabet etti.
Venezia'nın 2 şutundan 1'i gol oldu
Buna karşılık Venezia 2 isabetli şuttan birini gole çevirdi.