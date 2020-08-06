Roma, Amerikalı milyardere satıldı

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma Kulübü, 591 milyon euro karşılığında Amerikalı iş adamı Dan Friedkin'e satıldı.

Amerikalılar bir kulübü daha satın aldı...

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma Kulübü, iş adamı Dan Friedkin'e satıldı.

591 MİLYON EURO

Roma'dan yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından kulübün 591 milyon euro karşılığında satılmasına karar verildiği belirtildi.

Roma Başkanı James Pallotta, anlaşmanın ardından kulübün el değiştirmesine yönelik yasal sürecin başlatıldığını belirterek, "Dan ve Ryan Friedkin, anlaşmanın gerçekleşmesi için geçen ay boyunca büyük bir kararlılık gösterdi. Kulübü daha pozitif bir yola sokacaklarından ve Roma'yı harika bir geleceğin beklediği konusunda şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Son olarak 2000-2001 sezonunda şampiyonluk yaşayan Roma'nın kadrosunda milli oyuncular Cengiz Ünder ve Hellas Verona'ya kiralanması gündemde olan Mert Çetin de yer alıyor.