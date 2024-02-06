Roma, Cagliari'yi farklı geçti Roma, Serie A'nın 23. haftasında konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 mağlup etti.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Roma, Cagliari'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Golleri 2. dakikada Lorenzo Pellegrini, 23. dakikada Paulo Dybala, 51. dakikada penaltıdan yine Paulo Dybala ve 59. dakikada Dean Huijsen kaydetti.

Angelino ilk 11'de başladı

Roma'da sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçiren Angelino ilk 11'de başladığı maçta 58 dakikada sahada kalırken milli futbolcumuz Zeki Çelik forma giymedi.

Bu galibiyetle birlikte Daniele De Rossi yönetiminde çıktığı 3. maçtan da galip ayrılarak puanını 38' e yükselten Roma ligdeki bir sonraki maçında Inter'i konuk edecek.

18 puanda kalan Cagliari ise Lazio'yu ağırlayacak.