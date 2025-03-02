Roma, Como'yu iki golle devirdi

İtalya Serie A'nın 27. hafta mücadelesinde Roma ile Como karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maçı ev sahibi takım Roma, 2-1'lik skorla kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Alexis Saelemaekers ve 76. dakikada Artem Dovbyk attı.
Como'nun tek golü 44. dakikada Lucas da Cunha'dan geldi.
COMO, 10 KİŞİ KALDI
Como, Oliver Kempf'nin 63. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
ZEKİ, ASİST YAPTI
Roma'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Zeki Çelik, 74 dakika sahada kaldı. Zeki, takımının attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.
ROMA, ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ KEZ KAZANDI
Bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya dördüncü galibiyetini alan Roma, puanını 43'e yükseltti. Ligde iki maç sonra kaybeden Como, 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Roma, Empoli ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Como, sahasında Venezia'yı ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış