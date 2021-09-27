Roma derbisi sonrası Mourinho ve Sarri'nin açıklamaları

Lazio'nun Roma'yı 3-2 mağlup ettiği başkent derbisinin ardından Jose Mourinho ile Maurizio Sarri açıklamalarda bulundu.

İtalya Serie A'da oynanan Lazio - Roma maçının ardından iki takımın teknik direktörü Jose Mourinho ve Maurizio Sarri karşılaşmanın ardından konuştu.

"MAÇ HARİKAYDI AMA HAKEMLER..."

Maçtan sonra ilk söz alan Jose Mourinho açıklamasında, "Kaybeden biziz ama bir çok güzel şey oldu. İtalyan futbolu artık hücum futbolunun kalitesiyle de ön plana çıkıyor, bu maçta da bunun örneklerini çok güzel şekilde gördük" dedi. Portekizli hoca maçla ilgili ise "Maç harikaydı ama ne yazık ki hakemler ve VAR maçın seviyesine ulaşamadı. Lazio'nun 2. golünden önce skor 1-1 olabilirdi çünkü VAR büyük bir hata yaptı. Lucas Leiva'ya da 2. sarı kart çıkabilse her şey farklı olurdu." diye konuştu.





"TAKIMIN BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio'nun hocası Maurizio Sarri ise maç sonu açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Bir derbide bu kadar adrenalin dolu olacağımı ve galibiyetin bu kadar tatmin edeceğini düşünmemiştim. Roma'yı yendikleri için oyuncularımla gurur duyuyorum. Maçtan önce oyuncularımın eleştiriler nedeniyle gerginlikleri vardı. Savunmada iyi görüntü verip duran toptan 2 gol yemek beni üzdü ama bu takımın büyük potansiyeli var, ilerleyen zamanlarda bunu göstereceğiz"