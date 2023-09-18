Roma, Empoli'yi 7 golle geçti Serie A'nın 4. haftasında Roma, konuk ettiği Empoli'yi 7-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

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İtalya Serie A'nın 4. haftasında Roma, Empoli'yi ağırladı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri mücadeleyi 7-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

İlk yarıyı 2'de Dybala'nın penaltısı, 8'de Sanches ve 35'de Grassi'nin kendi kalesine attığı gollerle üç farklı önde bitiren Roma ikinci yarıda farka gitti.

Görkemli galibiyet

55'te bir kez daha sahneye çıkan Dybala'nın yanı sıra 80'de Cristante, 82'de Lukaku ve 86'da Mancini'nin golleriyle skoru 7-0'a getiren Roma görkemli bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla Roma Ligdeki ilk galibiyetini alarak 4 puana yükselen Roma bir sonraki hafta Torino deplasmanına gidecek.

Henüz puanla tanışamayan Empoli ise lider Inter'i konuk edecek.