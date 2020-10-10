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    Roma, Ermenistan'a erzak paketi yolladı

    Roma, Ermenistan'a erzak paketi yolladı

    İtalya'nın Roma Kulübü, Ermenistan'a 117 koli erzak paketi yolladıklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2020 - 15:58
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    Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarının kurtuluş mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, İtalya'nın Roma Kulübü'nden tepki çeken bir paylaşım geldi.

    117 KOLİ ERZAK YOLLADILAR

    Kadrosunda Ermeni futbolcu Mkhitaryan'ı bulunduran İtalyan ekibi, Ermenistan'a 117 koli erzak paketi yolladıklarını duyurdu.

    Roma, Ermenistan a erzak paketi yolladı #1

    CENGİZ LEICESTER CITY'YE KİRALANMIŞTI

    2017 yılından bu yana Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'nin Leicester City takımına kiralanmıştı.

    Cengiz'in İtalyanlarla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Roma, Ermenistan a erzak paketi yolladı #2

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