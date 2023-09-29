Roma, Genoa'ya farklı mağlup oldu Roma, Serie A'nın 6. haftasında konuk olduğu Genoa'ya 4-1 yenildi.

AA & Ensonhaber

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Roma, Genoa deplasmanına çıktı.

Ev sahibi takım ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında farka koşarak sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Genoa'ya galibiyeti getiren golleri 5'te Gudmundsson, 45'te Retegui, 74'te Thorsby ve 81'de Messias atarken Roma'nın tek sayısı ise 22'de Cristante'den geldi.

Zeki Çelik oynamadı

Roma kadrosundaki milli futbolcumuz Zeki Çelik, yedek soyunduğu bu maçta görev almadı.

Ligde şu ana kadar oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Roma, 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 6 haftada topladığı 5 puanla 16. sırada kaldı.

Genoa ise bu maçtan aldığı galibiyetle puanını 7 yaptı ve 11. sıraya çıktı.