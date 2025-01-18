Roma, Genoa'yı 3 golle geçti

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Roma, Genoa'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Roma'ya galibiyeti 25'te Artem Dovbyk, 60'da El Shaarawy ile 73'te Nicola Leali'nin kendi kalesine attığı goller getirdi.
Genoa'nın tek sayısını 33'te Patrizio Masini attı.
ZEKİ İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ
Roma'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Zeki Çelik, 76. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla puanını 27 yapan Roma, ligdeki bir sonraki maçında Udinese deplasmanına gidecek.
23 puanda kalan Genoa ise Monza'yı konuk edecek.
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