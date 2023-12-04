Roma geriye düştüğü maçta Sassuolo'yu yendi

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İtalya Serie A'nın 14. haftasında Sassuolo, Roma'yı ağırladı.
Son dakikalara 1-0 geride giren konuk ekip mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Roma'nın gollerini 76'da Paulo Dybala (P) ve 82'de Rasmus Kristensen atarken Sassuolo'nun tek sayısı 25'de Matheus Henrique'den geldi.
Zeki Çelik son dakikalarda oyuna girdi
Sassuolo'da Daniel Boloca, 63'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik, 87'de Paulo Dybala'nın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte puanını 24'e yükselten Roma ligdeki bir sonraki maçında Fiorentina'yı konuk edecek.
15 puanda kalan Sassuolo ise Cagliari deplasmanına gidecek.
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