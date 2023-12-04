Haberler



Dünyadan futbol



Roma geriye düştüğü maçta Sassuolo'yu yendi

Roma geriye düştüğü maçta Sassuolo'yu yendi Roma, Serie A'nın 14. haftasında konuk olduğu Sassuolo'yu skorda geri düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.