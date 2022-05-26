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    Roma, Konferans Ligi'nde kasasını doldurdu

    Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Roma'nın kasasına 20 milyon euro civarında bir meblağ gireceği ifade edildi.
    • 26.05.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 13:18
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    Roma, Konferans Ligi'nde kasasını doldurdu

    Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi'nde dün akşam Roma ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi 1-0 kazanan İtaya temsilcisi, turnuvanın ilk şampiyonu olurken alacağı ödül miktarı da belli oldu.

    Roma, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazanmanın sevincini yaşarken şampiyonluk ödülü olan 5 milyon euronun yanı sıra finale kadar geçtiği turlardan aldığı paralarla toplamda 10 milyon euro civarı bir miktarı kasasına koydu.

    20 milyon euro kasaya girdi

    Yayın gelirleri de dahil edildiğinde Roma'nın 20 milyon 390 bin euro kazandığı ortaya çıktı.

    Roma, Konferans Ligi nde kasasını doldurdu #1

    Avrupa'da 3 kupayı da kazanan ilk hoca

    Ayrıca kariyerinde daha önce Inter ve Porto ile Şampiyonlar Ligi, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi kupaları ekleyen Jose Mourinho Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını kazanarak Avrupa'da uluslararası turnuvaların hepsini kazanan ilk teknik direktör oldu.

    Roma, Konferans Ligi nde kasasını doldurdu #2


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