Roma konuk ettiği Napoli'yi mağlup etti

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İtalya Serie A'nın 17. haftasında Roma, Napoli'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 76'da Lorenzo Pellegrini ve 90+6'da Romelu Lukaku kaydetti.
Napoli'de 66'da Matteo Politano doğrudan, 87'de Victor Osimhen ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Zeki Çelik ikinci yarıda oyuna girdi
Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik 75. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu galibiyetle puanını 28'e yükselten Roma ligdeki bir sonraki maçında zorlu Juventus deplasmanına gidecek.
27 puanda kalan Napoli ise Monza'yı konuk edecek.
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