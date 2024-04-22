Roma sahasında Bologna'ya yenildi Roma, Serie A'nın 33. haftasında sahasında Bologna'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu.

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İtalya Serie A'nın 33. hafta mücadelesinde Roma ile Bologna karşı karşıya geldi.

Olimpico'da oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Bologna oldu.

Bologna, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi

Bologna, 14. dakikada Oussama El Azzouzi'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Bu sezonun Serie A'ya damga vuran oyuncularında Joshua Zirkzee, ligdeki 11. golünü Roma ağlarına 45. dakikada attı ve ilk yarının skorunu belirledi.

De Rossi, 3 değişiklik yaptı

İlk yarıdaki 2-0'lık skorun ardından Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, 52. dakikada 3 değişiklik birden yaptı.

Zeki Çelik de bu değişikliklerde yerini Rick Karsdorp'a bıraktı. Abraham yerine Azmoun, Angelino yerine Spinazzola oyuna dahil oldu.

Son sözü Bologna söyledi

Oyuna 52'de giren Sardar Azmoun, 56. dakikada farkı 1'e indirdi.

Joshua Zirkzee, 65. dakikada bu kez asist yaptı ve Alexander Saelemaekers maçın skorunu belirledi.

Roma 55 puanda kaldı

Bu sonucun ardından Bologna, puanını 62'ye yükselterek ilk 4'teki yerini sağlamlaştırdı.

Maça Bologna'nın 4 puan gerisinde 5. sırada başlayan ve kazanıp Şampiyonlar Ligi bileti için iddialı hale gelmek isteyen Roma 55 puanda ve Bologna'nın 7 puan gerisinde kaldı.

Roma, bir sonraki maçında Udinese ile 25 Nisan'da deplasmanda karşılaşacak. Bologna da Roma'dan 3 gün sonra Udinese'yi ağırlayacak.