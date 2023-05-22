Roma, Salernitana ile berabere kaldı Serie A'nın 36. haftasında Roma ile Salernitana 2-2 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde Roma ile Salernitana, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Gollü maçta kazanan çıkmadı

Karşılaşmada Roma'nın golleri 47. dakikada Stephan El Shaarawy ve 83. dakikada Nemanja Matic'ten geldi. Salernitana'nın gollerini ise 12. dakikada Antonio Candrea ve 54. dakikada Boulaye Dia attı.

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, maç kadrosunda yer almadı.

İki takım 1'er puan aldı

Bu beraberliğin ardından Roma 60, Salernitana 39 puana yükseldi. Roma, ligde gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Salernitana sahasında Udinese ile karşılaşacak.