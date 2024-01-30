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Roma, Salernitana'yı mağlup etti

Roma, Salernitana'yı mağlup etti Roma, Serie A'nın 22. haftasında konuk olduğu lig sonuncusu Salernitana'yı 2-1 yenerek yeni teknik direktörü Daniele De Rossi yönetiminde 2'de 2 yaptı.