Roma, Salernitana'yı mağlup etti

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İtalya Serie A'nın 22. haftasında Salernitana, Roma'yı ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada penaltıdan Paulo Dybala, 66. dakikada Lorenzo Pellegrini atarken Salernitana'nın sayısını 70. dakikada Grigoris Kastanos kaydetti.
Zeki Çelik oynamadı
Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik karşılaşmada süre bulamadı.
Bu sonuçla birlikte yeni teknik direktörü Daniele De Rossi yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 35 yapan Roma ligdeki bir sonraki maçında Cagliari'yi konuk edecek.
12 puanda kalan lig sonuncusu Salernitana ise Torino deplasmanına gidecek.
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