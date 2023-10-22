Roma son dakikada kazandı, Jose Mourinho oyundan atıldı Serie A'nın 9. haftasında Roma, Monza'yı son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Öte yandan Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

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İtalya Serie A'nın 9. hafta mücadelesinde Roma ile Monza karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı.

Konuk ekip Monza, Danilo D'Ambrosio'nun 41. dakikada ikinci sarı kartla atılmasının ardından 10 kişi mücadele etti.

Galibiyet golü son dakikada geldi

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, Monza kalesine maç boyunca gol için önemli ataklar yaptı. Ancak beklenen gol 90. dakikada geldi. Bu sezon ilk golünü atan Stephan El Shaarawy, Roma'ya 3 puanı getirdi.

Ev sahibi Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik maça yedek kulübesinde başladı, şans bulamadı.

Mourinho kırmızı gördü

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Monza Teknik Direktörü Raffaele Palladino'ye maçın 90+10. dakikasında "Ağlama" hareketi yapmasından dolayı kırmızı kart gördü.

Ligde son üç maçını kazanan Roma puanını 14'e yükseltti. Monza 12 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde Roma gelecek hafta Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'e konuk olacak. Monza, Udinese'yi ağırlayacak.