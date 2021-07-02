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    Roma taraftarları Mourinho'yu karşıladı

    Roma'yla anlaşan Mourinho şehre indi. Taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 19:25
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    Roma taraftarları Mourinho'yu karşıladı

    Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho İtalyan takımı Roma'yla anlaşmıştı.

    Roma, kulübün sosyal medya hesabından geçtiğimiz aylarda anlaşmaya varılan Jose Mourinho ile ilgili bir video yayınlamıştı.

    Videoda Jose Mourinho yer alırken Portekizli teknik adam, "Roma taraftarları merhaba. Çantamı hazırlıyorum. Yakında görüşürüz." ifadelerini kullanmıştı.

    TARAFTAR COŞKUYLA KARŞILADI

    Roma taraftarının heyecanla beklediği Mourinho şehre iniş yaptı.

    Deneyimli teknik adamı taraftar coşkulu bir şekilde karşıladı.

    Roma taraftarları Mourinho'yu karşıladı İZLE

    Roma taraftarları Mourinho yu karşıladı #1

    Roma taraftarları Mourinho yu karşıladı #2

    Roma taraftarları Mourinho yu karşıladı #3

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