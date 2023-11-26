Roma, Udinese'yi 80'den sonra yıktı

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İtalya Serie A'nın 13. haftasında Roma, Udinese'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 20'de Mancini, 81'de Dybala ve 90'da El Shaarawy'nin golleriyle 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Konuk takımın tek sayısı 57'de Florian Thauvin'den geldi.
Zeki Çelik oynamadı
Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik süre bulamadı.
Aldığı galibiyetle birlikte 21 puana yükselen Roma ligdeki bir sonraki maçında Sassuolo deplasmanına gidecek.
11 puanda kalan Udinese ise Hellas Verona'yı konuk edecek.
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