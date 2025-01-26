Roma, Udinese'yi iki golle geçti

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 22. hafta mücadelesinde Roma ile Udinese karşı karşıya geldi.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan müsabakayı deplasman ekibi Roma 2-1'lik skorla kazandı.
ROMA, DEPLASMANDA KAZANDI
Roma'ya galibiyeti getiren goller, 50. dakikada Pellegrini ve 64. dakikada Artem Dovbyk tarafından penaltıdan kaydedildi.
Udinese'nin tek golünü ise 38'de Lorenzo Lucca attı.
ZEKİ, 11'DE BAŞLADI
Milli oyuncu Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı. 46. dakikada yerini Shomurodov'a bıraktı.
ROMA, PUANINI 30'A ÇIKARDI
Roma, bu galibiyetin ardından puanını 30 yaptı. Udinese, 26 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Roma, Napoli'yi ağırlayacak, Udinese, Venezia'yı konuk edecek.
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