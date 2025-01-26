Roma, Udinese'yi iki golle geçti
Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 22. hafta mücadelesinde Roma ile Udinese karşı karşıya geldi.

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan müsabakayı deplasman ekibi Roma 2-1'lik skorla kazandı.

ROMA, DEPLASMANDA KAZANDI

Roma'ya galibiyeti getiren goller, 50. dakikada Pellegrini ve 64. dakikada Artem Dovbyk tarafından penaltıdan kaydedildi.

Udinese'nin tek golünü ise 38'de Lorenzo Lucca attı.

ZEKİ, 11'DE BAŞLADI

Milli oyuncu Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı. 46. dakikada yerini Shomurodov'a bıraktı.

ROMA, PUANINI 30'A ÇIKARDI

Roma, bu galibiyetin ardından puanını 30 yaptı. Udinese, 26 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Roma, Napoli'yi ağırlayacak, Udinese, Venezia'yı konuk edecek.

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Emre Çalışkan
Editor