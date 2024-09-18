Roma'da Daniele De Rossi dönemi bitti

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İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

Bu sezon 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar, kulübün efsane isimlerinden 41 yaşındaki Daniele De Rossi'nin teknik direktörlük görevinden alındığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AS Roma, Daniele De Rossi'nin A takım baş antrenörlüğü görevinden alındığını duyurdu. Kulübün bu kararı, sezonun henüz emekleme aşamasında olduğu bir dönemde, arzu edilen yola hızlı bir şekilde devam edebilmek için takımın menfaatleri doğrultusunda alınmıştır. Roma kulübünde her zaman evinde olacak olan Daniele'ye, son aylarda tutku ve özveriyle yaptığı çalışmalar için yürekten teşekkür ederiz. Takımın teknik rehberliğiyle ilgili iletişimler devam edecektir.