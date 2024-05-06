Roma'da kazanan çıkmadı İtalya Serie A'da haftanın maçında Roma ile Juventus 1-1 berabere kaldı.

ensonhaber.com

İtalya Serie A 35. hafta karşılaşmasında Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Roma, Romelu Lukaku ile 15. dakikada öne geçti. Juventus, bu gole 31. dakikada Bremer ile cevap verdi.

Zeki ve Kenan forma şansı bulamadı

Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Juventus'ta midesinden rahatsızlık yaşayan Kenan Yıldız, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Juventus 66, Roma 60 puana yükseldi.

Juventus, ligin bir sonraki haftasında sahasında Salernitana'yı ağırlayacak. Roma, Atalanta deplasmanına gidecek.

Daniele De Rossi'nine ekibi Roma, perşembe günü ise UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşılaşacak.

Roma, evindeki ilk maçta sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.